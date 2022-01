Nouveaux réacteurs nucléaires : Bérangère Abba précise les échéances voulues par le gouvernement

Après l'annonce controversée, en novembre dernier par le président de la République, de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, a précisé, devant le Sénat, le calendrier qu'envisage l'exécutif. Le gouvernement souhaite, en effet, que des réacteurs nucléaires de nouvelle génération de type EPR 2 soient construits et se substituent, à terme, aux réacteurs actuellement en service. La conception des nouvelles installations s'appuierait sur les retours d'expérience de la construction des premiers EPR afin de l'améliorer.

Selon le Sénat, la construction de trois paires d'EPR 2 serait ainsi envisagée, avec une mise en service de façon échelonnée entre 2035 et 2040. « Sans être devin, nous imaginons un calendrier de dépôt des dossiers autour de 2023 pour une mise en service en 2035-2037 », a détaillé la secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, lors du débat sur la sureté nucléaire organisé au Sénat, jeudi 6 janvier. « En préalable et sur la base de travaux approfondis, EDF a soumis des options de sureté de l'EPR 2 à l'ASN [Autorité de sûreté nucléaire], qui en a validé les principes, rappelle Bérangère Abba. Nous avons donc un cadre, des retours d'expérience sur ces premiers EPR et, à plus long terme sans doute, d'autres modèles de réacteurs, les SMR [Small Modular Reactors - réacteurs nucléaires modulaires de faible puissance] que nous attendons à l'horizon 2030. » Dans cette optique, EDF travaille aujourd'hui sur le projet Nuwar. En décembre dernier, l'entreprise a ainsi annoncé la création d'un comité consultatif international (Inab) pour contribuer à l'élaboration du projet.

La secrétaire d'État a également décliné les grandes lignes du calendrier que le gouvernement ambitionne pour ce type de réacteur. « Une autorisation ministérielle par décret sur avis de l'ASN, que nous situons en 2028, et, en cas de succès de la phase d'avant-projet sommaire, le projet Nuwar sera développé dans sa phase d'avant-projet détaillé, puis de conception en vue de lancer une première série et une certification pour une construction d'un premier démonstrateur à l'horizon 2030 », a-t-elle projeté.