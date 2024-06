Le réchauffement climatique risque d'accroître la concentration d'ozone aux basses altitudes

L'ozone (O 3 ) reste l'un des seuls polluants de l'air dont la concentration continue de croître. Et plus les émissions de gaz à effet de serre et la température planétaire en feront de même, plus cette variété instable de l'oxygène, à double tranchant, sera présente dans l'atmosphère. Cette logique, admise depuis longtemps, a été quantifiée pour l'une des premières fois dans une étude (1) publiée, le 2 juin, dans la revue Earth's Future. Quatre chercheurs américains et canadiens ont modélisé l'augmentation de l'O 3 aux basses altitudes à l'horizon 2050 en fonction des projections du Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat (Giec).

Mais d'abord, il est à rappeler qu'il existe deux sortes d'O 3 . La première, dite stratosphérique, est celle qui compose naturellement la couche d'ozone à plus de vingt-cinq kilomètres d'altitude et qui participe à bloquer les rayons ultraviolets émis par le Soleil. La seconde, troposphérique, s'accumule dans les quinze premiers kilomètres de l'atmosphère à mesure que le dioxygène (O 2 ) réagit avec le monoxyde de carbone (CO), le méthane (CH 4 ), les oxydes d'azote (NOx) et autres composés organiques volatils (COV) émis par les activités humaines, en particulier les mobilités thermiques. Qualifié donc de polluant atmosphérique secondaire, l'O 3 se forme surtout sous l'effet d'un fort ensoleillement durant les chaleurs estivales.