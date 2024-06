Réchauffement climatique : tous les indicateurs sont en hausse

Des coauteurs des rapports du Giec ont réévalué les paramètres du réchauffement climatique. En 2023, la température mondiale a progressé de 1,43 °C, soit + 0,26 °C en dix ans. De quoi réduire le budget carbone restant pour respecter l'Accord de Paris.

Malheureusement sans surprise, le mois de mai 2024 a été le mois de mai le plus chaud jamais vécu sur Terre depuis le début des enregistrements météorologiques, avec une température moyenne de 15,91 °C (0,65 °C de plus que les trente dernières années). Et il est le douzième mois consécutif à battre son propre record, selon les données du programme européen Copernicus. « Le climat change vite sous l'influence humaine et nous ne pouvons pas attendre la publication de nouveaux rapports du Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat (Giec) pour rendre des connaissances disponibles », professe Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LCSE) et coauteure du sixième rapport d'évaluation du Giec.

Aussi, le 5 juin, la chercheuse et une cinquantaine de ses collègues ont publié, dans la revue Earth System Science Data, une nouvelle actualisation (1) annuelle des principaux indicateurs climatiques employés par le Giec. Et pour la seconde année consécutive, cette équipe internationale a revu tous les niveaux à la hausse.

Les curseurs continuent leur poussée

2 , CH 4 , N 2 O) ? En augmentation de 1,5 à 3 % en 2023, par rapport aux données les plus récentes (de fin 2019 à début 2020) prises en compte par le Giec dans son dernier rapport. « On observe un ralentissement de cette hausse en moyenne sur la décennie : +1 % par an entre 2014 et 2023, contre + 2 à + 3 % dans les années 2000, nuance Pierre Friedlingstein, climatologue au Laboratoire de météorologie dynamique. Mais ce n'est pas suffisant pour limiter le réchauffement climatique. »

En outre, parmi les nouvelles connaissances mises au jour, les chercheurs ont également préconisé, par exemple, de prendre en compte les émissions de méthane (CH 4 ) issues de la décomposition des zones humides côtières sous le poids des pluies extrêmes et des vagues de chaleur. « Ce type de phénomènes pose la question de pouvoir séparer, dans l'attribution du réchauffement climatique, ce qui provient directement des activités humaines de ce qui est lié à des boucles de rétroaction indirectes », indique Valérie Masson-Delmotte.

Quid du forçage radiatif ? En hausse de 2,6 %, notamment du fait de trois éléments. Les particules issues des nombreux feux de forêt observés en 2023 ont produit un effet aérosol de nature à renforcer la couverture nuageuse (et donc à limiter l'énergie solaire retenue). Néanmoins, hormis les effets cumulés des gaz à effet de serre en présence qui pèsent le plus dans la balance, le phénomène est aussi indirectement renforcé par la réduction drastique des émissions de soufre par le transport maritime et de leur propre effet aérosol. Et ce, depuis l'introduction en janvier 2020 par l'Organisation maritime internationale (OMI) d'une nouvelle limite de la teneur en soufre dans les soutes (de 3,5 % à 0,5 %), pour améliorer la qualité de l'air. Des chercheurs du Centre de vol spatial Goddard de l'Agence aérospatiale américaine (Nasa) l'ont confirmé dans une étude (2) publiée le 30 mai dans la revue Nature Communications – Earth & Environment.

Température en hausse



“ On observe un ralentissement de cette hausse en moyenne sur la décennie, mais ce n'est pas suffisant pour limiter le réchauffement climatique ” Pierre Friedlingstein, climatologue Et qu'en est-il de la température mondiale ? Les chercheurs en estiment le réchauffement moyen à 1,43 °C en 2023, par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle, dont au moins 1,31 °C à attribuer aux activités humaines. « Le faible écart résiduel de 0,12 °C est principalement dû à la variabilité interne provoquée par l'événement El Niño qui s'achève actuellement, quoiqu'elle reste inférieure à celles d'autres "super El Niño" à la fin du XIXe siècle ou dans les années 1970 », explique Aurélien Ribes, chercheur au Centre national de recherches météorologiques (CNRM) de Météo-France.

Ce phénomène météorologique a poussé une réévaluation à la hausse de l'augmentation moyenne de la température terrestre des dix dernières années : 1,19°C sur la période 2014-2023 (contre 1,14 °C à la précédente mise à jour (3) , l'an dernier), par rapport au 1,07 °C (sur la décennie 2010-2019) pris en compte dans le dernier rapport du Giec. Et en dix ans, le mercure planétaire a gagné 0,26 °C – un nouveau record. Sans parler de la moyenne des maximums annuels de température qui, elle aussi, augmente : 1,81 °C pour 2014-2023, contre 1,55 °C pour 2010-2019. Les tendances des années à venir ne devraient pas inverser cette accélération. « Entre la baisse des particules aérosols et la hausse des gaz à effet de serre, le système Terre va continuer de se réchauffer. » D'après les dernières projections annuelles (4) de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), la Terre a environ une chance sur deux de dépasser la hausse de 1,5 °C entre 2024 et 2028.



Budget carbone en baisse

L'agenda du Giec Tandis que certains de ses coauteurs s'attèlent à en actualiser les données, le Giec prépare doucement ces prochains travaux. Après trois rapports spéciaux (entre octobre 2018 et septembre 2019), puis les trois chapitres de son sixième rapport d'évaluation (entre août 2021 et avril 2022), synthétisés en mars 2023, il a prévu un nouveau rapport spécial sur le réchauffement climatique dans les villes à paraître « début 2027 ». La synthèse des trois chapitres du septième rapport d'évaluation devrait être publié « début 2029 », quelques mois après le second Bilan mondial des contributions déterminées au niveau national (NDC) soumises par les pays signataires de l'Accord de Paris. La production de deux autres documents a également été décidée en janvier 2024 : deux méthodologies sur les causes du forçage radiatif à court terme et sur les technologies de CCS. Enfin, en parallèle, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité (Ipbes) doit encore publier son second rapport mondial d'ici à 2028. Par conséquent, le budget carbone restant pour avoir une chance sur deux de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C se restreint. « En 2022, les émissions nettes de gaz à effet de serre étaient de 53 gigatonnes d'équivalent dioxyde de carbone (GtCO 2 e), au même niveau qu'en 2019, pointe Pierre Friedlingstein. À ce rythme-là, notre budget restant étant d'au moins 200 GtCO 2 e, nous l'aurons épuisé en 2029. » D'autant que la quantité de carbone captée et stockée n'a rien de différenciant. Selon un récent rapport (5) sur l'élimination du CO 2 , coordonné par l'université d'Oxford, « seulement » 2 GtCO 2 e sont retenus chaque année grâce à l'action humaine (l'agroforesterie, la restauration des zones humides ou la protection des sols). Les experts britanniques évaluent entre 170 et 260 GtCO 2 e la quantité de carbone à retenir (par des méthodes conventionnelles ou nouvelles, s'appuyant sur des technologies de capture et stockage de carbone, CCS) d'ici à 2050 pour atteindre la neutralité carbone.

Et de leur côté, dans un article d'opinion (6) publié dans la revue Science, des chercheurs de l'University College de Londres rappellent la promesse engagée à la COP28 de Dubaï, en décembre 2023, et annonçant la sortie des énergies fossiles. « Les réserves d'hydrocarbures déjà en exploitation sont suffisantes pour satisfaire la demande énergétique, tout en respectant l'Accord de Paris, soulignent-ils. Il faut donc éviter de lancer de nouveaux projets pétrogaziers qui restent, en outre, plus économiquement, politiquement et réglementairement faisables que d'arrêter des sites existants. »