Réchauffement climatique : les risques restent multiples en Europe

L'Agence européenne de l'environnement juge insuffisantes les actuelles politiques européennes en matière d'adaptation au réchauffement climatique. L'urgence à agir demeure prégnante pour préserver les écosystèmes et la santé des populations.

Bien que les mesures adoptées à travers son « Pacte vert » la placent, par bien des égards, à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique, l'Union européenne continue de s'exposer à de nombreux risques climatiques. Dans son premier rapport (1) en la matière publié en mars, l'Agence européenne de l'environnement (AEE) a tenté d'évaluer le nombre et l'ampleur de ces derniers à date de la fin d'année 2023.

Pour commencer, la situation n'est pas des plus rassurantes. En 2023, d'après le Service sur le réchauffement climatique du programme européen Copernicus (C3S), la température moyenne sur le continent européen était d'environ 2°C supérieure aux niveaux préindustriels (contre environ +1,48°C pour le reste de la planète). Et l'AEE de rappeler que, pour diverses raisons (la circulation atmosphérique, la proximité avec l'Arctique, l'évapotranspiration des sols de climat tempéré), « l'Europe constitue le continent terrestre se réchauffant le plus vite, à un rythme deux fois plus rapide que le reste du monde depuis les années 1980 ». De sorte qu'en suivant les projections du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec), un réchauffement planétaire à un peu plus d'1,8°C en 2100 conduirait l'Europe à une température moyenne d'environ 3°C. Et, ainsi, dans le cas le plus extrême, un scénario à +4,4°C représenterait en Europe une hausse moyenne proche de 7°C.

Les écosystèmes européens en situation « critique »

« clusters » politiques affectés par la crise climatique, dans lesquels elle a regroupé 36 risques différents : la protection et la conservation des écosystèmes, la production alimentaire, les moyens de santé, la résistance des infrastructures et la résilience économique. « Plus de la moitié de la totalité des risques identifiés (21 sur 36) nécessitent des actions immédiates [pour ne pas finir dans un état « catastrophique » d'ici la fin du siècle ; NDLR] et huit d'entre eux sont de nature particulièrement urgente », indique l'AEE. Cette urgence est déterminée par « la sévérité du risque et le niveau de confiance [quant à la capacité de la société européenne à s'en saisir ; NDLR] au fil du temps » en regard « des politiques prises pour l'enrayer et l'horizon de leur application ».

Parmi les sujets les plus urgents, l'AEE estime, par exemple, qu'en l'état actuel des politiques et actions européennes (prises par l'Union européenne elle-même et/ou par ses États-membres), la situation des écosystèmes marins et côtiers ainsi que des puits naturels de carbone (notamment face à la multiplication des feux de forêt) est déjà « critique » et est de nature à devenir « catastrophique » (et donc, probablement irrémédiable) après 2040. Situation qui touche tout particulièrement les pays du sud de l'Europe (Portugal, Espagne, Italie ou encore Grèce).

Du reste, les sécheresses de plus en plus fréquentes menacent déjà sérieusement la production agricole. Les canicules et incendies estivaux présentent des risques croissants pour la santé des populations européennes. Les inondations, qu'elles soient issues de plus fortes précipitations ou de submersion marine due à la montée du niveau de la mer, remettent en question le fonctionnement des infrastructures existantes, notamment dans les territoires ultra-marins. Enfin, l'accumulation des catastrophes naturelles entraîne une « sur-dépendance » aux fonds d'aide ou d'indemnisation, obligeant l'UE à revoir ses mécanismes de solidarité selon l'AEE.

Une politique d'adaptation insuffisamment intégrée

Si l'urgence est telle, à tant de niveaux, ce n'est pas uniquement du fait du rythme actuel du réchauffement du Vieux Continent. C'est également face à la faible prise en compte des risques que ce réchauffement peut présenter dans les années à venir. « Les politiques actuelles d'adaptation se focalisent trop largement sur des scénarios modérés et négligent les plus extrêmes, souligne l'AEE. Ne pas les prendre en compte expose l'Union européenne à des impacts climatiques dangereux et inattendus, comme une submersion catastrophique des littoraux. » Et ce, alors même que certaines actions sont à considérer comme « un progrès » selon elle : l'adoption en 2021 de la Stratégie de l'UE pour l'adaptation au changement climatique, la directive sur la résilience des entités critiques (ou secteurs essentiels pour lesquels les États-membres doivent régulièrement évaluer le niveau de risque) ou l'ouverture des divers fonds de développement ou de soutien. « L'UE doit néanmoins s'atteler à intégrer des mesures d'adaptation au sein de politiques plus larges, comme la Politique agricole commune (PAC) et la Politique commune de la pêche (PCP), la directive-cadre sur l'eau ou le futur règlement sur la restauration de la nature. »

En outre, pour renforcer la résilience climatique de l'UE, l'AEE recommande de « revoir la configuration de la responsabilité du risque » entre l'échelon communautaire et les échelons nationaux, en privilégiant une réglementation et des objectifs d'adaptation contraignants davantage les États-membres. « Par exemple, l'un des principaux risques identifiés demandant d'urgentes mesures adaptatives concerne la capacité des services de santé à prévenir et contrer les effets des canicules sur la population. Or, en dehors des questions de santé au travail, toutes politiques portant sur la santé demeurent dépendantes du bon vouloir de chaque État-membre. »