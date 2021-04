Le réchauffement climatique modifie la distribution de la vie marine

En réponse au réchauffement climatique, la vie marine fuit la zone de l'équateur. Le nombre d'espèces pélagiques, c'est-à-dire les poissons, mollusques et crustacés, a diminué dans cette zone et augmenté dans les régions subtropicales depuis les années 1950, révèle une étude publiée dans la revue scientifique PNAS. Ses auteurs, qui appartiennent à l'Université d'Auckland (Nouvelle-Zélande), ont étudié les données portant sur plus de 48 000 espèces.

« L'intensification de la baisse de la richesse spécifique à l'équateur, en particulier pour les espèces pélagiques, suggère qu'il y fait déjà trop chaud pour que certaines espèces puissent survivre », expliquent les auteurs de l'étude. Nombre de ces espèces se sont donc déplacées vers l'hémisphère nord.

Jusque-là, les tropiques étaient considérées comme stables avec une température idéale pour de nombreuses espèces. Mais l'étude révèle que ces zones deviennent également trop chaudes pour nombre d'entre elles. « Nous pouvons prédire le changement général de la diversité des espèces mais, en raison de la complexité des interactions écologiques, on ne sait pas comment l'abondance des espèces et les pêcheries changeront avec le changement climatique », explique le professeur Mark Costello.