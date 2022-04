Récifs coralliens : l'OFB lance un nouvel appel à projets

Réduire significativement l'impact des activités humaines sur les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves, et favoriser leur résilience. Tel est l'objectif poursuivi par l'Office français pour la biodiversité (OFB) en lançant l'appel à projets ReCorEA 2022 destiné aux départements et collectivités d'outre-mer.

Cet appel à projets, doté de 1,5 million d'euros, vise à soutenir des opérations de réduction d'impact direct ou indirect sur ces écosystèmes, l'élaboration de stratégies pour la réduction d'impacts indirects en provenance des bassins versants, ainsi que des opérations permettant de réduire l'impact des événements extrêmes. Le montant de l'aide sera compris entre 50 000 et 200 000 euros par projet. Les collectivités candidates doivent adresser leur « note de concept » avant le 5 mai 2022, puis leur dossier finalisé avant le 31 juillet 2022. Les résultats seront annoncés en septembre.

« Sur l'ensemble des récifs coralliens mondiaux, 10 % sont situés dans les outre-mer français », précise l'OFB, qui rappelle les menaces qui pèsent sur ces milieux : blanchissement du fait d'épisodes de réchauffement des eaux, tempêtes tropicales entraînant une destruction directe, acidification des océans fragilisant le squelette corallien et favorisant la bioérosion. Il y a quelques jours, l'Unesco alertait sur le risque d'une disparition complète des récifs coralliens d'ici à 2100. Une menace d'autant plus sévère que ces milieux ont plusieurs rôles, rappelle l'OFB : barrière limitant l'érosion côtière, réservoir de biodiversité, mais aussi réservoir de carbone.