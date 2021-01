Tout comme les téléphones, de nombreux matelas en très bon état sont mis au rebut alors qu'ils pourraient avoir une seconde vie. Certaines entreprises l'ont bien compris, reportage dans l'Hérault, à Saint-Aunès.

Jérémie Adjedj est le fondateur et directeur général de l'entreprise Ecomatelas créée en 2017. Plus jeune, son oncle détenait un magasin de literie dans lequel il travaillait pendant les vacances d'été. C'est là que tout a commencé : « On collaborait beaucoup avec des hôtels et quand on leur vendait de nouvelles literies, on avait pour mission de récupérer les anciennes et on avait pour consigne de les jeter, alors qu'elles étaient encore en très bon état. Là, je me suis dit, c'est vraiment du gâchis. »

Le succès du reconditionnement des téléphones portables et autres matériels électroniques donne de l'ambition à l'entrepreneur. Mais plusieurs difficultés se posent : comment s'approvisionner en quantité et de façon régulière ? Quel process industriel pour remettre à neuf ces matelas et sommiers usagés ? Et surtout, comment désinfecter les matelas ? Voir le reportage vidéo.

Une désinfection au cœur du matelas sans produit chimique

La machine de désinfection des matelas ressemble à un grand four, unique en son genre : « On a fait deux ans de recherche et développement. On est parti de l'existant dans le domaine de l'hospitalier où on opère avec de la désinfection de surface sur les matelas et le mobilier. Et on a poussé ces normes de désinfection à l'extrême puisqu'avec notre procédé, on garantit une désinfection au cœur du matelas. La machine va créer de la chaleur pour atteindre minimum 105 degrés et pénétrer partout à l'intérieur de la mousse. Il n'y a pas de produit chimique, que de la chaleur… », explique Jérémie Adjedj. Pour concevoir cette machine, plusieurs partenariats ont été réalisés avec des laboratoires microbiologiques spécialisés dans les tests en bactériologie, avec des acteurs de la fabrication de literies pour mieux connaitre les caractéristiques des différents matériaux qui composent les matelas, puis avec la Région Occitanie, l'Ademe et des fabricants spécialisés en étuve industrielle.

Et le concept séduit. Du reconditionné qui donne la sensation d'acheter du neuf mais à prix cassé. « On a une clientèle très diversifiée, des primo-accédants, des jeunes couples qui s'installent, des étudiants. On a aussi des trentenaires, quarantenaires qui veulent faire un geste pour l'environnement », nous précise Stéphane Duponchel, directeur associé.

Aujourd'hui, l'enseigne revend près de 20 000 lits par an et entend fournir prochainement l'ensemble du territoire national avec de nouvelles implantations.