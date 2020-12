Mardi 8 décembre 2020, les Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) se sont réunies pour renouveler le bureau de leur fédération nationale, Atmo France. Guy Bergé a été réélu à l'unanimité à la présidence.

Retraité de l'Éducation nationale et maire honoraire de Jussy (Moselle), Guy Bergé a présidé pendant douze ans la commission « territoire durable » de la métropole de Metz. Il a été président d'Atmo Lorraine Nord puis d'Air Lorraine. Il est membre du bureau d'Atmo France depuis 2011, d'abord en tant que trésorier, puis comme président depuis 2017.

Il compte inscrire sa nouvelle mandature (2020-2023) dans le prolongement de la précédente avec comme principal objectif de répondre au mieux aux attentes de ses concitoyens et des membres des quatre collèges (collectivités, États, industriels et société civile). Cela passera par un renforcement des coopérations et mutualisations internes entre les associations de surveillance de la qualité de l'air, et aussi la poursuite du rôle d'Atmo France en tant que partenaire des différentes instances intervenant dans le domaine. « Et bien sûr, continuer à donner une information fiable, précise, accessible et indépendante sur l'air que nous respirons, et prenant en compte les principales substances qui affectent la qualité de l'air et, par voie de conséquence la santé », explique-t-il.