Reconversion des friches : forte mobilisation autour des appels à projets

Le plan de relance du Gouvernement prévoit 300 millions d'euros pour la reconversion des friches sur deux ans, dont 40 millions d'euros gérés par l'Agence de la transition écologique (Ademe). Lancé en novembre dernier par l'Ademe, l'appel à projets dédié à la reconversion de friches polluées vient de se clôturer et remporte un franc succès. Le 11 mars, le ministère de la Transition écologique a annoncé avoir reçu 192 candidatures (92 pour le financement de travaux et 100 pour des études). Au total, le montant des dépenses éligibles est estimé à 190 millions d'euros et est supérieur aux 40 millions alloués pour cet appel à projets.

Une enveloppe de 259 millions d'euros sur deux ans est aussi mobilisée pour accompagner le recyclage foncier des autres types de friches, sur l'ensemble du territoire national. La clôture de ces appels à projets régionaux s'échelonne entre le 26 février et le 19 mars. Au 5 mars, alors que sept appels à projets régionaux sont clos, plus de 700 dossiers ont déjà été déposés, représentant plus de 1,1 milliard d'euros de subventions demandées. Les projets sélectionnés par les préfets de régions dans le cadre de leur enveloppe régionale doivent être annoncés d'ici le 15 avril 2021. Au regard de l'intérêt des projets et sur proposition des préfets, des lauréats complémentaires seront ensuite sélectionnés jusqu'au 15 mai.

« Ces premiers chiffres montrent que ces dispositifs, qui visent à faire sauter le verrou du coût du recyclage foncier pour l'engagement en phase opérationnelle des projets d'aménagement et de construction, suscitent un réel engouement et une forte mobilisation des acteurs locaux », a souligné le ministère. « Le fonds mis en place par le plan de relance permet de débloquer des situations qui ne pourraient l'être sans soutien public, et témoigne de l'engagement opérationnel du Gouvernement en faveur de la sobriété foncière ».