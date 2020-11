Attribution des fréquences 5G : le Conseil d'État saisi en référé

Le 18 novembre, les associations Agir pour l'environnement et Pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques (Priartem) ont annoncé avoir saisi le Conseil d'État en référé afin de suspendre les attributions de fréquences 5G.

« Le gouvernement a décidé de passer en force en attribuant officiellement les fréquences 5G aux opérateurs », estiment les deux associations. Elles évoquent quatre raisons principales pour justifier leur recours : la mobilisation de « plus de 125 000 personnes » via la pétition stop5G, leur volonté de faire émerger un réel débat public, « l'hostilité grandissante » des élus locaux et les questions relatives aux effets sanitaires et aux impacts environnementaux de la 5G.

« L'agenda retenu ne fait aucun doute, estiment les plaignants, ce passage en force n'est dicté que par la volonté des opérateurs et équipementiers de profiter du Black-Friday et des périodes de Noël pour vendre de nouveaux portables. »