Triangle de Gonesse et terminal 4 de Roissy : des associations déposent un recours contre le SCoT

La Zac du triangle de Gonesse et le projet d'extension de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle comptent désormais une nouvelle procédure pour tenter de bloquer leurs concrétisations.

Quatorze associations ont déposé aux côtés de Notre Affaire à Tous un recours demandant l'annulation du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Roissy Pays de France. « Ce document d'urbanisme pose Europacity et le Terminal 4 comme des projets acquis, et ne prend pas en compte leurs effets négatifs : artificialisation des terres, émissions de CO 2 trafic routier, déplorent-elles. Le document d'urbanisme fait donc abstraction de la participation ainsi que de l'information du public ».

Le document de planification et de stratégie intercommunale en question a été approuvé par le conseil communautaire du 19 décembre dernier. « Le SCoT ignore manifestement les effets négatifs de ceux-ci, ne prenant en compte ni l'augmentation du trafic routier, ni les augmentations de gaz à effet de serre induits, ni celle des particules fines, ni l'augmentation des nuisances aériennes, ni l'artificialisation dangereuse des terres », dénoncent les associations.