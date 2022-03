Recyclage : l'Ademe publie son bilan national annuel

Jeudi 17 mars, l'Agence de la transition écologique (Ademe) a publié son bilan national du recyclage. Le document, réalisé depuis 2002, dresse un panorama des évolutions des chiffres du recyclage sur une décennie (2010-2019).Les éléments présentés « permettent ainsi de mieux comprendre les freins actuels au recyclage, mais également les leviers possibles pour augmenter le taux d'incorporation de matières premières de recyclage (MPR) en France », résume l'Agence.

En 2019, 61 millions de tonnes de MPR ont été incorporées en France (dont plus de la moitié représente des inertes du BTP), permettant de réduire de 32 térawattheures (TWh) la consommation d'énergie fossile.

Le document détaille les chiffres clés du recyclage (données de flux, socioéconomiques et environnementales) pour dix catégories de matériaux : métaux ferreux, aluminium, cuivre, zinc, plomb, verre, papiers-cartons, plastiques, inertes du BTP et bois. À chaque fois, il dresse apporte des éléments de contexte économique, technique et réglementaire. Sur les plans technique et économique, il présente notamment les principales étapes du cycle de vie du matériau et définit les termes clés du secteur.

Sur le plan environnemental, le bilan dresse une évaluation à partir de trois éléments : les impacts de la chaine de recyclage (depuis la collecte du déchet jusqu'à sa transformation en matériau semi-fini ou fini) ; la production d'un matériau vierge évité grâce au recyclage ; la fin de vie évitée des déchets (incinération et/ou stockage).