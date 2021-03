Recyclage chimique : IBM, Technip et Under Armour se lancent

Le 10 mars IBM, Technip Energies, et Under Armour ont annoncé avoir conclu un accord de joint-venture pour développer le recyclage du polyéthylène téréphtalate (PET). Les trois partenaires veulent « industrialiser et commercialiser un nouveau cadre relatif au recyclage et à l'économie circulaire du PET ». Les travaux « devraient commencer au plus tard en 2021 ».

La nouvelle joint-venture combine les compétences des trois partenaires. IBM Research apporte son expertise du recyclage ainsi que son savoir-faire technologique. En l'occurrence l'entreprise travaille depuis plusieurs années sur un procédé de recyclage chimique, appelé VolCat (pour Volatile Catalyst). Technip Energies partagera ses capacités de développement technologique, d'études d'ingénierie et de maîtrise des licences. Quant à Under Armour, l'entreprise est intéressée au titre de ses activités textile : le polyester est une forme de PET massivement utilisé par l'industrie des habits et équipements de sport.