Plastique recyclé : deux syndicats professionnels réclament des mesures en faveur de l'incorporation

Les industriels du recyclage estiment que leur activité est menacée par les bouleversements liés à la crise sanitaire. Ils craignent aussi que les industriels renoncent à utiliser du plastique recyclé. Le Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (Snefid) et le Syndicat national des régénérateurs de matières plastiques (SRP) « demandent donc au Gouvernement de prendre toutes mesures incitatives favorisant les donneurs d'ordres intégrant du recyclé français ». Ils réclament trois mesures.

Les engagements volontaires menacés ?

Les deux premières concernent l'application de mesures inscrites dans la loi Économie circulaire et destinées à soutenir l'incorporation de matières recyclées. Les deux syndicats souhaitent d'abord un renforcement des bonus-malus sur l'incorporation de matières recyclées. Ils demandent ensuite au Gouvernement de mettre en œuvre un taux minimum d'incorporation obligatoire.

La troisième mesure vise les engagements pris par certains industriels. « Il conviendra de s'assurer du strict respect des engagements volontaires, dans le cadre de l'objectif du 100 % plastique recyclé en 2025 », plaident les deux syndicats. En effet, la chute des prix du pétrole et des prix des résines vierges « incite certains acteurs à remettre en cause leurs engagements volontaires ». Le Snefid et le SRP notent que certains industriels remplacent des plastiques recyclés par des résines vierges devenues moins chères. Pour éviter cela, ils souhaitent que les pouvoirs publics « [vérifient] que les acteurs, qui se sont publiquement engagés, respectent leurs taux d'incorporation de matière première de recyclage durant cette crise du Covid-19 ».