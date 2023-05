Recyclage du textile (1/4) : six ans pour une mise sur les rails

L'Europe aussi se met en ordre de marche En février, 43 acteurs ont lancé Regions for Green Textiles (RegioGreenTex), un projet de trois ans destiné à recenser et réduire les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'économie circulaire dans la filière textile européenne. Le programme est soutenu par la Commission européenne, par le biais du programme Interregional Innovation Investments (I3) du Fonds européen de développement régional (Feder).

Réunissant des industriels, la société civile, des gouvernements et des chercheurs issus de onze régions européennes, et piloté par la Confédération européenne du textile (Euratex), le projet doit contribuer à l'atteinte des objectifs du Green Deal, notamment en matière de réduction de l'empreinte carbone et de consommation d'énergie et d'eau. Il sera notamment mis en œuvre grâce à 24 PME qui proposent des solutions innovantes en matière de tri, de recyclage de la matière en fibre, d'élimination des contaminants, ou encore de transformation des fibres recyclées en nouveaux matériaux textiles.

RegioGreenTex s'appuiera aussi sur cinq REHubs régionaux dans certaines des plus importantes régions textiles européennes. En France, Techtera, le pôle de compétitivité de l'industrie textile française, dirigera un hub régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Deux membres de Techtera seront aussi directement impliqués : Recyc'Elit, qui développe une technologie recyclage et de séparation chimique pour traiter les textiles multimatériaux à base de polyester, et Rovitex, qui élabore un textile technique laminé utilisant uniquement des matériaux recyclés et sans colle.