Recyclage du verre : les professionnels veulent atteindre 90 % de collecte d'ici 2030

Les professionnels ont lancé une plateforme européenne pour collecter 90 % des emballages en verre d'ici 2030. En France, le rythme devrait être plus rapide et l'objectif atteint en 2025.

Les acteurs européens de la collecte et du recyclage du verre se fixent pour objectif de collecter 90 % des emballages en verre d'ici 2030. Actuellement, le taux de recyclage moyen du verre dans l'Union européenne est de 76 %. Pour gagner ces 14 points en dix ans, douze fédérations européennes représentant les entreprises verrières, les préparateurs de verre recyclé, les marques, les collectivités locales et les éco-organismes en charge des emballages, ont lancé, le 30 juin, la plateforme « Close the Glass Loop ».

Cette initiative, soutenue par la Commission européenne, s'inscrit dans le cadre la stratégie européenne en matière d'économie circulaire et dans le prolongement du programme de l'Union européenne pour une croissance durable (Green Deal).

Une collecte comprise entre 50 % et 93 %

« Pour garantir une mise en œuvre locale des mesures et des solutions adaptées, la plateforme européenne travaillera en collaboration avec des partenaires nationaux dans chaque État membre », expliquent les partenaires. Ils souhaitent notamment améliorer la collecte dans les grandes villes et les zones touristiques, et fixer des lignes directrices et des outils communs pour l'utilisation, la collecte et le recyclage des emballages en verre. Les partenaires vont aussi élaborer une feuille de route pour la qualité du calcin.

Actuellement, les taux de collecte des États membres de l'Union européenne sont compris entre environ 50 % (pour les pays de l'Est et le Portugal) et 85 % (en Allemagne et en Scandinavie). La palme revient à la Suède avec une collecte qui atteint 93 % du gisement. La France se situe dans la moyenne européenne avec une collecte de 78 % si l'on prend en compte le secteur des cafés, hôtels et restaurants (CHR), explique Jacques Bordat, président de la Fédération des industries du verre. Si l'on ne considère que les emballages ménagers en verre, Citeo avance un taux de recyclage de 85 %.

La France veut gagner 12 points en cinq ans

Pour garantir une mise en œuvre locale des mesures et des solutions adaptées, la plateforme européenne travaillera en collaboration avec des partenaires nationaux dans chaque État membre.

Les acteurs de l'emballage en verre et du recyclage comptent mettre en œuvre une série de mesures pour atteindre dans l'Hexagone le taux de collecte de 90 % en 2025., résume Jacques Bordat, estimant l'objectif. Vingt-quatre acteurs ont signé une charte pour y parvenir.

Parmi les points-clés de la stratégie nationale figure d'abord la création, dans la loi Économie circulaire de février 2020, d'une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages professionnels. Elle couvrira les emballages de la restauration dès 2021, puis tous les emballages professionnels en 2025.

Les grandes villes, qui affichent des taux de collecte en retrait par rapport à la moyenne, devraient aussi faire l'objet de mesures spécifiques. C'est le cas des dispositifs de collecte innovants, tels que les points de collecte Trilib'. « L'expérience montre que ces points de collecte, qui répondent au problème du manque de place à Paris en empiétant sur des places de stationnement, permettent de mobiliser des tonnages additionnels », explique Jacques Bordat.

Un outil de diagnostic des emballages en verre présents dans le bac des ordures ménagères résiduelles (OMR) permettra aussi aux collectivités territoriales de réaliser des plans d'action sur la base des volumes et du type d'emballages mobilisables.