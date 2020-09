Avec le réchauffement climatique, la ressource en eau dans certaines régions de France devient un enjeu majeur. Le recyclage des eaux usées en sortie de station d'épuration devrait se développer dans les années à venir pour un usage agricole.

Les eaux usées évacuées vers les stations d'épuration sont habituellement traitées jusqu'à un certain niveau, compatible avec le rejet dans le milieu naturel où se termine le travail d'épuration. Mais pour préserver la ressource en eau, de nombreux projets de recherche se sont penchés sur le recyclage de ces eaux traitées afin de les réutiliser pour un usage agricole. En sortie de station d'épuration ces eaux passent donc par un traitement supplémentaire pour atteindre une qualité supérieure.

C'est le cas du projet Rur'eaux coordonné par le bureau d'étude Ecofilae. Un pilote démonstrateur pour le développement de la réutilisation des eaux usées traitées en zone rurale, pour de petites collectivités. Y sont testées des technologies de traitement qui doivent permettre de rendre les eaux de bonne qualité (on atteint ici une qualité « eau de baignade bonne ») avec un ratio coût/efficacité le plus cohérent possible. Trois ans de recherche vont être nécessaires. Les eaux traitées irriguent des cultures et un ensemble d'analyses doivent être réalisées pour apprécier les impacts de cette irrigation sur les sols, les eaux superficielles, les plantes ainsi que les produits finis.

« Tous les pathogènes qui correspondent à la règlementation française et européenne sont ciblés. Il y a aussi des suivis spécifiques concernant les micropolluants ou la Covid-19. Puis des suivis de la salinité dans les sols, sur l'évolution de la qualité des eaux dans les stockages ouverts, sur les colmatage des goutteurs… », énumère Rémi Declercq, chargé d'étude chez Ecofilae, quant aux métaux lourds et polluants industriels, « ils ne sont plus un problème aujourd'hui pour le recyclage de ces eaux, c'est une pollution bien contrôlée en amont dans les stations d'épuration, bien plus performantes qu'il y a 40/50 ans. »

Le projet Rur'eaux se situe sur la commune de Saint-Jean-de-Cornies dans l'Hérault. Il devrait à terme permettre aux habitants d'irriguer un grand jardin partagé et un agriculteur, lui aussi, situé en bordure de la station. Un projet d'environ 800 000 euros avec une subvention de 50 % de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Différents partenaires sont engagés : l'Inrae, Syntea, Montpellier engineering, la chambre d'agriculture 34, l'Institut européen des membranes et biensur, la commune de Saint-Jean-de-Cornies. Détails dans ce reportage vidéo.