Réduction des plastiques : un décret fixe les sanctions applicables à plusieurs infractions à la loi Agec

Les textes d'application de certaines dispositions de lutte contre les plastiques à usage unique ne prévoyaient pas de sanctions. Un décret vient corriger cette lacune.

Un décret, publié au Journal officiel du 9 avril, fixe les sanctions applicables au non-respect de plusieurs dispositions de la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec). Les sept mesures concernées visent à réduire l'utilisation d'emballages en plastique. Ces sanctions avaient fait l'objet d'une consultation en juin 2020.

Les infractions à l'interdiction de certains produits sanctionnées

Quatre infractions sont punies par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit une amende pouvant atteindre jusqu'à 1 500 euros.

La première infraction est le non-respect de l'interdiction de mise à disposition ou de mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique. Cette sanction s'applique aussi aux infractions concernant l'interdiction des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

Une deuxième infraction sanctionnée par une amende de cinquième classe est l'absence de mise à disposition du public de fontaine à eau dans les établissements recevant du public (ERP). Un décret de décembre 2020 impose l'installation d'une fontaine par tranche de 300 personnes à tous les ERP pouvant accueillir au moins 300 personnes (ERP de catégories 1, 2 et 3).

Autre mesure de la loi Agec concernée : l'obligation faite aux services de restauration à domicile d'employer de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons réemployables. Cette obligation concerne les prestations correspondant à au moins quatre livraisons par semaine et par abonné.

La dernière infraction visée est similaire. Il s'agit de l'interdiction de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle ou avec des couverts non réemployables. Cette disposition, qui n'entre en vigueur qu'en 2023, concerne les activités de restauration sur place pouvant servir au moins vingt personnes simultanément.

Le décret précise que, pour ces infractions, la récidive peut être sanctionnée d'une amende pouvant atteindre dix fois le montant de la première amende ou jusqu'à 3 000 euros.

L'absence de marquage européen visé

Les trois autres infractions sont punies par l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, c'est-à-dire jusqu'à 450 euros.

La première infraction est l'absence de marquage européen uniformisé de certains produits à usage unique contenant du plastique. Cette obligation, qui transpose une disposition de la directive relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (directive SUP, pour single-use plastics), concerne : les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ; les lingettes humides, c'est-à-dire pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ; les produits du tabac avec filtres ; les gobelets pour boisson.

La deuxième est le non-respect de l'interdiction de distributions de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les ERP.

Enfin, la troisième infraction est le non-respect de l'obligation d'adopter une tarification plus basse que le prix normal lorsqu'une boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur. Cette obligation concerne les vendeurs de boissons à emporter vendant des boissons dans des gobelets jetables.