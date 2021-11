Réemploi de matériaux : la start-up StockPro lève 4 millions d'euros

Supprimer le gaspillage de matériaux neufs dans le BTP. Telle est l'ambition de la start-up StockPro créée en 2018. Ce spécialiste de la gestion de stocks et du réemploi des invendus et des retours-chantiers vient de lever 4 millions d'euros pour accélérer sa croissance. Trois ans après sa création, le concept a séduit le fonds Smart City géré par Demeter IM, Schneider Electric Ventures mais également l'assureur SMA BTP. « L'économie circulaire, et notamment le réemploi, sont au cœur de la transformation du secteur bâtiment durable. Les outils digitaux proposés par StockPro permettent à tous les acteurs de la filière de rendre leur activité plus durable et profitable », estime Grégoire Viasnoff, VP Global Incubation chez Schneider Electric Ventures.

Avec ces nouveaux financements, StockPro affiche deux priorités : accélérer sa croissance en se développant en Europe , avec le recrutement en 2022 d'une vingtaine de collaborateurs sur les métiers techniques et commerciaux, et amplifier sa R&D pour accroître son avance technologique, grâce à l'enrichissement fonctionnel de ses solutions.