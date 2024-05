Le référé pénal environnemental permet de suspendre une installation classée polluante

La procédure du référé pénal environnemental permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile en cas de non-respect par une installation classée des prescriptions qui lui sont applicables. Illustration à Strasbourg.

« En matière environnementale, il convient souvent d'agir vite sans attendre que le dommage environnemental ne s'aggrave et ne devienne irrémédiable. C'est pourquoi il faut renforcer le recours à la procédure de référé et développer le rôle du procureur en la matière. (…) Il doit donc s'approprier les outils qui existent, notamment le référé environnemental prévu à l'article L. 216-13 du code de l'environnement (1) . » C'est ce qu'avait indiqué François Molins, procureur général près la Cour de cassation, à Actu-Environnement, en décembre 2022, au moment de la parution du rapport sur le traitement pénal du contentieux de l'environnement.

Cet article du code de l'environnement permet, en cas de non-respect d'un certain nombre de prescriptions dans le cadre de l'autorisation environnementale, de la police de l'eau ou des mines, au juge des libertés et de la détention, « à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, [d']ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».

Si cette procédure n'a pas permis aux associations et victimes de la pollution aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans la Vallée de la chimie d'obtenir gain de cause, une ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar en date du 16 mai 2024 nous montre son utilité dans une affaire de pollution industrielle aux particules dans le port du Rhin à Strasbourg.

Manquements générateurs de pollution

Dans cette affaire, la Société anti-pollution et protection de l'environnement (Sappe) exploite un centre de regroupement, tri et transit de déchets, non dangereux et dangereux, au sein de la zone industrielle du port du Rhin à Strasbourg. Ce centre a été autorisé au titre de la législation des installations classées (ICPE) par un arrêté en date du 12 septembre 2019. Trois visites de l'inspection des installations en 2022, 2023 et 2024, ont donné lieu à trois procès-verbaux et plusieurs arrêtés de mise en demeure.

L'inspection avait notamment relevé le stockage d'environ 900 tonnes de coke de pétrole en méconnaissance de l'arrêté préfectoral d'autorisation, ainsi que le dépassement occasionnel de la valeur de référence des retombées de poussières. À la suite de leur dernière visite, en 2024, les inspecteurs avaient constaté le non-respect par l'exploitant des mises en demeure concernant les prescriptions relatives à la prévention des envols de poussières et à la surveillance de leurs retombées.

Par requête du 12 février 2024, le procureur de la République de Strasbourg a fait constater ces différents manquements générateurs de pollution. Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné à l'exploitant la suspension, pour une durée maximale de dix mois, de ses activités de stockage de coke de pétrole, ainsi que d'extraits de vinasse, jusqu'à l'obtention de l'autorisation environnementale requise et la mise en conformité totale de ses installations avec les prescriptions applicables. La Sappe a fait appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar.

La suspension confirmée

Celle-ci ne suit pas l'exploitant. Elle confirme l'ordonnance du juge des libertés et la suspension de l'activité du site. L'exploitant avait fait valoir qu'il respectait les seuils qui lui sont imposés, qu'il générait des poussières à un niveau inférieur aux valeurs de référence, et que le dépassement des émissions de poussière sur une seule période ne pouvait justifier une suspension d'activité. Il avait également dénoncé l'arbitraire de l'inspecteur des installations classées. « La valeur de 350 mg/m2/jour de poussières non dépassées par la Sappe, selon les campagnes de collecte, n'est pas une valeur limite, mais une valeur de référence pour laquelle la non-atteinte ne signifie pas une absence de pollution », indique l'ordonnance. De surcroît, le simple fait que les indications d'un agent de l'État lui paraissent approximatives, ne permet pas de juger d'une absence d'objectivité dans l'exercice de fonctions pour lesquelles il a prêté serment ». En tout état de cause, les magistrats relèvent que la société exerce une partie de son activité illégalement. « Elle n'est donc pas fondée à dire qu'elle n'émet pas de pollution en respectant la règlementation qui lui est imposée », ajoutent-ils.

L'avocat de l'exploitant a également plaidé que ce dernier s'était mis en conformité à différents niveaux : nettoyage de poussières sur le site, mise en place d'un système d'abattage des poussières, acquisition d'un engin de chargement de système de pesage dynamique, modification du lieu de chargement des camions. « S'il est louable à la Sappe d'avoir fait évoluer ses méthodes de travail pour tenter de remédier aux externalités négatives de son activité sur la santé humaine, seules des prescriptions techniques issues d'un arrêté préfectoral d'autorisation, dont le respect est assuré par un agent assermenté de l'État, sont à même de garantir une adéquation des mesures prescrites à l'évitement, la réduction et la compensation des effets négatifs de l'activité sur la santé », relève la chambre de l'instruction. Or, lors de sa dernière visite sur site, l'inspection des ICPE a relevé l'insuffisance des mesures prises par l'exploitant pour remédier à l'atteinte des poussières sur la santé.

La Sappe estimait également que les poussières en cause n'étaient pas dangereuses pour la santé. Or, relèvent les magistrats, la fiche détaillant les caractéristiques du produit de coke de pétrole indique « le risque d'irritation, d'états pathologiques respiratoires, de maladies pulmonaires et de penumoconiose ». L'exposition aux poussières étant fréquente et menaçant de provoquer une surexposition prolongée et répétée, « la toxicité des poussières est donc, contrairement à ce qui est affirmé par la société appellante, avérée ».

Enfin, l'exploitant avait fait valoir que le stockage de coke de pétrole faisait historiquement partie de son activité, qu'elle s'était engagée à déposer une demande d'autorisation pour ce produit suite à la demande de l'inspection, et que si le préfet n'avait pas prononcé de suspension d'activité dans l'attente du dépôt du dossier, l'autorité judiciaire n'était pas fondée à le faire. Les juges rétorquent que le dépassement du seuil rendant obligatoire la demande d'autorisation pour cette activité a été constaté lors de la visite de l'inspection en 2022, et que le dossier de demande n'avait ensuite pas été déposé dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti.

« Enfin, le référé pénal environnemental répond à toutes les conditions requises. Il est donc justifié alors même que l'autorité qui devait se prononcer sur l'autorisation et qui avait compétence d'ordonner la suspension de l'activité dans cette attente ne l'a pas fait », conclut la chambre de l'instruction.

Mesure contraignante

Comme le souligne Antoine Clerc, avocat au Barreau de Lyon, la procédure du référé pénal environnemental présente un double intérêt. « D'une part, l'usage de ce référé ne nécessite pas de caractériser un trouble illicite ou l'existence d'une faute pénale mais seulement le "non-respect" de prescriptions fixées au titre de certaines dispositions du code de l'environnement ou minier, notamment en matière d'ICPE. D'autre part, un large panel de « mesures utiles » peut être demandé dans une optique préventive ».

En l'espèce, la mesure prise « se limite » à la suspension de l'activité. Mais, il n'y a guère plus contraignant et incitatif pour l'exploitant.