Marché carbone : la Commission propose d'accélérer le rythme de réduction des émissions industrielles

Dans le cadre de Fit for 55, la Commission propose de réduire de 4,2 % par an le plafond d'émission des secteurs couverts par le marché carbone. L'allocation gratuite de quotas est aussi modifiée et le transport maritime inclus dans le dispositif.

Philippe Collet, journaliste

