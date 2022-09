La Région Paca lance un fonds consacré aux projets d'infrastructures liées à la transition énergétique

Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Région Sud) lance un nouveau fonds d'investissements qui financera en priorité des projets d'infrastructures sur les thématiques de la transition énergétique et écologique. Ce fonds, baptisé Terra Nea, réunit des acteurs économiques régionaux et interviendra au capital de sociétés engagées en faveur d'une transformation de leur modèle respectueuse de l'environnement. La gestion de ce fonds est confiée à l'équipe Andera Infra, de la société de gestion Andera Partners. Il sera doté d'au moins 40 millions d'euros, dont 17 millions abondés par la Région. « L'ambition est d'atteindre, à terme, 100 millions d'euros grâce à la participation d'investisseurs régionaux, nationaux, voire européens », indiquent les partenaires dans un communiqué.

Les filières stratégiques visées par le fonds concernent la production d'énergies renouvelables, la gestion, le stockage et la distribution de l'énergie, l'efficacité énergétique, la mobilité et les réseaux intelligents, la décarbonation de l'industrie et l'économie circulaire. « Terra Nea investira des tickets compris entre 1 et 5 millions d'euros, principalement en equity minoritaire et quasi-equity », précisent-ils.