Région Paca : le projet de nouvelle ligne ferroviaire est lancé

Le projet de ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur (LNPCA) a été validé. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des Transports, a signé le protocole de financement du projet ce lundi 28 février. Cette signature coïncide avec la clôture de l'enquête publique, ouverte le 17 janvier dernier. Le coût de ce protocole, qui comprend les deux premières des quatre phases du projet, s'élève à 3,5 milliards d'euros, couverts par l'État et les collectivités territoriales de la région concernée.

Les deux premières phases visent à désaturer les nœuds ferroviaires de Marseille, de Toulon et de la Côte-d'Azur d'ici à 2035. En premier lieu, la SNCF s'engage à la construction d'une nouvelle gare TER-TGV au niveau de l'aéroport de Nice, à la création d'un réseau express métropolitain toulonnais et au réaménagement de la gare Marseille Saint-Charles. La deuxième phase du projet sera ensuite consacrée à la création d'une navette Cannes, Nice et Menton ainsi que d'une nouvelle gare souterraine à Marseille Saint-Charles, qui « permettra de gagner près de 15 minutes pour les trajets vers Toulon et Nice ». Les premiers travaux auront lieu dès 2024, soit un an après la date de lancement escomptée initialement.

Pour rappel, les deux phases suivantes ambitionnent de créer de nouvelles infrastructures de liaison, en fondant une Société de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Un projet d'ordonnance est actuellement examiné par le Conseil d'État, à cet égard.