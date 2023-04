Depuis début 2022, la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient des opérations combinées de désamiantage et de solarisation des toitures. Christophe Geourjon, président de la commission économique régionale, vante le succès de ce dispositif.

En matière de transition énergétique, « il faut bien montrer (aux entreprises) que nous pouvons avancer sur nos deux jambes et faire un gain des deux côtés », à savoir pour l'économie et pour le climat. À la tête de la commission du développement économique d'Auvergne-Rhône-Alpes, le conseiller régional Christophe Geourjon a participé à la réalisation de plusieurs dispositifs en faveur de la « massification du déploiement des énergies renouvelables, et en particulier des panneaux photovoltaïques sur toiture ».

En janvier 2022, la Région a lancé un appel à projets visant à financer des opérations combinées de désamiantage et de solarisation. Elle avait déjà expérimenté le dispositif à travers divers appels d'offres, chiffrant à 110 000 m2 le nombre de toitures couvertes en deux ans. « Il s'agit de quelque chose qui me paraît très vertueux : c'est-à-dire que le même argent investi de la part de la Région permet d'un côté de dépolluer, en supprimant de l'amiante, et de l'autre de développer les énergies renouvelables », a souligné Christophe Geourjon sur le plateau d'Actu-Environnement à l'occasion du salon BePositive 2023 à Lyon.

Doté d'une première enveloppe de deux millions d'euros, l'appel à projets a été bouclé en trois mois, sélectionnant 36 porteurs de projet cumulant 8,7 mégawatts-crête (MWc) d'énergie photovoltaïque. Début 2023, la Région a voulu remettre le couvert avec un nouveau budget de 4 millions d'euros – dépensé en trois semaines ! Les 53 lauréats, principalement des agriculteurs et des entreprises industrielles, participeront à ajouter une capacité totale de 13 MWc.

En parallèle, la Région s'est engagée à solariser la totalité des toitures de ses lycées (soit environ 350 établissements) dans les deux années à venir. D'ores et déjà, 118 installations photovoltaïques en autoconsommation sont en chantier. Quant aux petites entreprises, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est accompagné de Bpifrance pour leur ouvrir un système de prêt bonifié, sur la base d'une enveloppe de 15 millions d'euros, afin de financer des audits énergétiques et des investissements dans les énergies renouvelables.