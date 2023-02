Le plan REPowerEU officiellement intégré à la réglementation européenne

C'est désormais acté : mardi 21 février, le Conseil de l'Union européenne (UE) a formellement adopté son règlement modificatif visant à inclure le plan REPowerEU dans son instrument « Facilité pour la reprise et la résilience » (FRR) qui visait, dans un premier temps, à atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19.

REPowerEU, d'ailleurs considéré comme insuffisant par la Cour des comptes européenne, a été lancé en mai 2022, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'UE en diversifiant ses approvisionnements énergétiques et en mettant fin à sa dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles russes. « Facilité pour la reprise et la résilience » est lui-même le principal instrument du plan de relance post-Covid NextGenerationEU (500 milliards d'euros de subventions et 250 milliards de prêts).

Désormais, les États membres pourront ajouter un nouveau chapitre REPowerEU à leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience (PRR), au titre de NextGenerationEU, afin de financer des investissements et des réformes clés, comme le développement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la capacité de stockage de l'énergie.

Des subventions supplémentaires d'un montant de 20 milliards d'euros, principalement issues du Fonds pour l'innovation, seront mises à disposition pour soutenir les investissements et les réformes. Le Parlement européen avait adopté ce règlement en première lecture, le 14 février 2023. Il sera publié au Journal officiel de l'UE pour une entrée en vigueur ce mercredi 22 février.