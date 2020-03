Règlement sur la réutilisation des eaux usées épurées : la procédure touche à sa fin

La finalisation de la procédure pour le projet de règlement sur la réutilisation des eaux usées épurées à des fins d'irrigation agricole s'approche : le Conseil européen a adopté sa position sur le texte le 19 mars.

Le projet fixe des seuils de qualité exigés pour les eaux traitées qui vont être réutilisées en fonction des usages : A, B, C, D. Contrairement au cadre français actuel, ces niveaux de qualité ne sont pas assortis de contraintes de distance, liée à la nature du sol par exemple, ou à la vitesse du vent. En revanche l'hygiénisation devrait être plus importante que les actuelles exigences nationales. Ainsi, la catégorie A d'eau usée traitée française, correspondrait à un niveau C dans le projet de règlement européen.

Le texte doit passer par une étape de vérification par les experts juristes et les linguistes. Le règlement sera ensuite publié au Journal officiel de l'Union européenne. Dans le contexte de crise de Covid-19, la procédure pourrait toutefois être plus longue.

Il sera ensuite d'application immédiate. Mais les États membres disposeront d'un délai de mise en conformité de trois ans pour les installations existantes, et de six mois pour les nouveaux projets.