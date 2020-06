En complément des mesures de soutien aux entreprises et aux organismes de recherche mises en place pendant les premières semaines de la crise sanitaire, le Gouvernement annonce mobiliser plusieurs dispositifs du Programme d'investissements d'avenir (PIA) pour appuyer la reprise économique. Pas moins de 550 millions d'euros sont engagés « pour soutenir la transformation de l'appareil productif et développer de nouvelles solutions pour l'industrie et la transition énergétique ».

Les instituts de recherche technologique (IRT) et ceux pour la transition énergétique (ITE) bénéficieront d'une nouvelle tranche de financements pluriannuels pour près de 320 millions d'euros jusqu'en 2023, auxquels pourront s'ajouter 130 millions d'euros jusqu'en 2025. Plusieurs instituts pour la transition énergétique obtiennent ainsi de nouveaux financements pour la période 2021-2023. C'est le cas par exemple, de l'Institut Jules Verne (énergies renouvelables ; 35 M€), l'IPVF (Institut photovoltaïque d'Île-de-France ; 10 M€), Vedecom (institut dédié à la mobilité durable ; 21 M€), France Énergies Marines (8 M€), Nobatek et Inef4 (bâtiment durable ; 8 M€), et Ines (Institut national de l'énergie solaire ; 15 M€).