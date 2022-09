Relance du nucléaire : le débat public débutera fin octobre

La CNDP a décidé de lancer, le 27 octobre prochain, le débat public sur la relance du nucléaire. Il portera sur la construction de six réacteurs EPR, dont deux sur le site de Penly, en Normandie.

Le 7 septembre, la Commission nationale du débat public (CNDP) a arrêté le calendrier et les modalités du débat public sur les « nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly ». Le débat se tiendra du 27 octobre 2022 au 27 février 2023 et « p...