Aiguillonnés par la loi Anti-gaspillage et économie circulaire (Agec), les acteurs du bâtiment commencent à se familiariser avec le réemploi de matériaux, comme nous l'explique Romain de Garsignies, fondateur de Stock Pro.

Ne pas détruire les invendus, voire les donner, est une mesure phare de la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire entrée en vigueur en janvier 2022. Depuis, cette mesure force les fabricants et distributeurs de nombreux secteurs à développer la seconde vie pour ces produits neufs qui n'ont pas trouvé preneur et qui représentent chaque année une valeur de 5 milliards d'euros.

Les fabricants de matériaux destinés à la construction ou à la rénovation des bâtiments sont concernés. L'idée de réemploi fait donc son chemin et convainc petit à petit les potentiels acheteurs, avec des prix attractifs, et les vendeurs, qui peuvent y gagner financièrement et se débarrasser de stocks encombrants voués à une destruction onéreuse.

Avec l'entrée en vigueur de la Réglementation environnementale 2020 dans la construction neuve, le réemploi gagne aussi ses lettres de noblesse, car il participe à la réduction de l'empreinte carbone des projets. Ce qui en a fait un sujet majeur lors du dernier salon Batimat, en octobre dernier. Détails sur les avantages du réemploi et sur la dynamique en cours, avec Romain de Garsignies, le fondateur de Stock Pro rencontré à l'occasion du salon.

