Le représentant du Medef, Renaud Buronfosse, accède une nouvelle fois à la présidence de l'organisme paritaire spécialisé dans la prévention des risques professionnels.

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) présente la particularité d'être un organisme paritaire dont la présidence est confiée par alternance à un représentant du collège « salariés », puis du collège « employeurs » de son conseil d'administration.

C'est donc un représentant du Medef, Renaud Buronfosse, qui a succédé le 27 avril pour deux ans à Bernard Salengro, qui représentait la CFE-CGC, au poste de président de cet institut chargé de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. M. Buronfosse, qui avait déjà présidé l'INRS entre 2019 et 2021, est ingénieur agronome de formation et consultant. Il a dirigé pendant plus de vingt ans le syndicat professionnel Cisma, avant de devenir délégué général d'Évolis, organisation professionnelle née de la fusion de ce syndicat avec Profluid et le Symop, qui représente les fabricants de machines et de biens d'équipements.

Le reste du bureau est composé de Bernard Salengro (vice-président), Élodie Carqueijo (secrétaire – U2P), Pierre-Yves Montéléon (secrétaire adjoint – CFTC), Jean-Marie Branstett (trésorier – CGT-FO), Pierre Thillaud (trésorier adjoint – CPME), auxquels s'ajoutent quatre autres membres représentants du Medef, de la CGT et de la CFDT.