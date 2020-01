Renault, Indra et l'Ademe lancent une étude sur le recyclage des poids lourds hors d'usage

Renault Trucks, Indra Automobile Recycling et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), ont annoncé, le 22 janvier, le lancement d'une étude préalable à la mise en place d'une filière de recyclage et de réutilisation de pièces pour poids lourds. « Les résultats de cette année d'études préciseront les modalités de mise en place d'une filière de recyclage et de réutilisation de pièces en France », expliquent-ils.

« Il n'existe pas aujourd'hui en Europe de contrainte règlementaire liée au traitement et au recyclage des poids lourds en fin de vie ou hors d'usage », constatent-ils. Leur étude « a (…) pour objectif d'identifier les facteurs-clés de succès et les critères nécessaires à la mise en place d'une filière structurée et professionnelle de recyclage des poids lourds et de distribution des pièces de réutilisation issues de ce recyclage ».

Les travaux porteront sur un état des lieux du traitement des poids lourds hors d'usage et des méthodes de démantèlement. Ils étudieront aussi le marché potentiel des pièces de réutilisation et formuleront des recommandations relatives aux flux logistiques et aux schémas de distribution de ces pièces.