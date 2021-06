Véhicules électriques : Renault se structure

Le groupe Renault poursuit son objectif de transformer l'usine de Flins (Yvelines) en une usine dédiée à une économie circulaire de la mobilité, Re-Factory : il a signé pour cela un accord de partenariat industriel - à travers sa filiale Mobilize - avec une start-up allemande Betteries. L'objectif ? Prendre en charge l'ensemble du processus de recyclage des batteries. L'idée est d'assembler un système de stockage d'électricité mobile, développé par Betteries, avec des modules de batterie de seconde vie des véhicules électriques Renault.

« Ce système innovant est composé d'un à quatre éléments de 2,3 kWh chacun et peut donc atteindre une capacité totale de 9,2 kWh, soit l'équivalent de la consommation moyenne d'un foyer sur une journée, pointe dans un communiqué Betteries. Les usages et applications de ce système sont multiples lorsque le raccordement au réseau électrique est impossible : chantiers, food trucks, stockage d'énergie solaire, tournages et événements, ou encore à bord de petits bateaux électriques ».

Au début du mois, Renault a également annoncé la naissance de Renault ElectriCity, une nouvelle entité juridique qui regroupe les sites de Douai, Maubeuge et Ruitz. « En créant cette entité unique, Renault ambitionne de faire de ces usines l'unité de production la plus compétitive et la plus performante de véhicules électriques en Europe avec 400 000 véhicules produits par an à horizon 2025 », explique le constructeur.