Hydroélectricité : une mission d'information se penche à son tour sur le renouvellement des concessions

Les députés Marie-Noëlle Battistel (Socialistes, Isère) et Antoine Armand (Renaissance, Haute-Savoie) ont été désignés corapporteurs d'une nouvelle mission d'information (1) consacrée aux modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, dans le cadre de la commission des affaires économiques. « L'exploitation des plus grandes installations prend la forme de concessions qui doivent être remises en concurrence à diverses échéances. Le futur statut de ces concessions pose des enjeux si importants que la France n'a pas encore tranché sur la forme qu'il prendra, ce qui affecte l'exploitation d'une partie du parc », souligne l'élu, précisant que son objectif était « de faire rapidement une proposition opérationnelle pour sortir de ce dossier… de longue date ». Les travaux doivent démarrer dès la semaine prochaine, précise-t-il.

Pour rappel, le projet de loi de souveraineté énergétique, présenté en janvier, prévoyait une ordonnance pour détailler le nouveau dispositif encadrant le renouvellement des concessions hydroélectriques. Le sujet coince depuis 2010 et bloque les investissements pour optimiser et/ou rééquiper les installations de production existantes et lancer des projets de stations de transfert d'énergie par pompage (Step). Les questions du partage de la ressource et des soutiens d'étiage sont aussi au cœur du sujet des renouvellements.