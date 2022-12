À la cité Barrois dans les Hauts-de-France, le chantier de rénovation thermique touche à sa fin. Un quartier comptant une cinquantaine de maisons ouvrières a été réhabilité grâce à du « béton de chanvre ». Un isolant en partie biosourcé fait à partir d'eau, de chaux et de paille de chanvre.



Typiques de la région, ces maisons en briques rouges classées au patrimoine mondial de l'Unesco sont devenues de véritables passoires énergétiques.« On s'est orienté vers le béton de chanvre parce que c'est le meilleur compromis pour répondre à la problématique de nos logements. La capacité du chanvre à gérer la vapeur d'eau contenu dans les murs en brique nous a semblé être le point principal pour avoir une rénovation pérenne », précise Franck Mac Farlane, Responsable Recherche & Expertise chez le bailleur social Maisons et Cités. Autre atout, le béton chanvre garderait près de 100 ans ses propriétés techniques, bien plus longtemps que la laine de verre.

Une filière régionale pour massifier l'usage





Pour massifier ce procédé de rénovation zéro carbone , c'est une véritable filiale régionale du chanvre qui essaie d'émerger. De l'agriculteur à l'artisan en bâtiment, l'objectif est de former les entreprises à l'utilisation de ce matériau et de faire baisser les coûts en produisant localement la plante.

Peu gourmande en fertilisant et phytosanitaires, la culture du chanvre pourrait offrir de nouveaux débouchés aux agriculteurs. Mais le conflit ukrainien est venu déstabiliser le projet : « Aujourd'hui il y a une concurrence entre les cultures. Le conflit ukrainien a fait exploser le prix des céréales, ce qui fait que le chanvre devient nettement moins concurrentiel », souligne Philippe Pluquet, responsable technique à la Coopérative agricole Noriap. Malgré ce contexte incertain, les agriculteurs de la région poursuivent leurs essais sur cette plante, pariant sur des opportunités à l'avenir.