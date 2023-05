Rénovation des écoles : la Banque des territoires lance le programme EduRénov

Annoncé une première fois par Emmanuel Macron le 23 avril dernier, le plan de rénovation énergétique des écoles a été présenté, ce mardi 9 mai, aux acteurs concernés par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. La Banque des territoires est mobilisée et lance ainsi le programme d'accélération « EduRénov » à destination des élus locaux et des services techniques.

Celui-ci comprend deux grands axes : le premier vise le financement de 2 milliards d'euros (Md€) de travaux d'ici à 2027 pour rénover 10 000 établissements (écoles, collèges, lycées), avec un objectif minimum de 40 % d'économies d'énergie pour « le maximum de bâtiments scolaires ». Le second est consacré à « un dispositif national destiné à fédérer l'écosystème territorial autour du partage de données, d'informations et de bonnes pratiques ».

L'élaboration d'une charte nationale est prévue pour simplifier les démarches et traiter de nouveaux sujets, comme les îlots de chaleur. Sur sa plateforme, la Banque des territoires mettra à disposition une boîte à outils spéciale réalisée avec les partenaires EduRénov. Le programme entend également mobiliser la filière industrielle pour développer de nouveaux procédés, matériaux et innovations.

Afin de concrétiser plus rapidement les projets, d'autres solutions de financement sont prévues, ou renforcées. C'est le cas des dispositifs de tiers-financement. Seront aussi mobilisés 50 millions d'euros de crédit d'ingénierie sur cinq ans. Autre levier : 2 Md€ de financements en « Intracting » (avances remboursables) ou en prêts sur fonds d'épargne « sur des durées comprises entre vingt-cinq et quarante ans pour les projets plus ambitieux ou de réhabilitation plus complexe ». Enfin, un dispositif d'accompagnement territorialisé sera mis en place pour suivre chaque projet du diagnostic au financement.

Un premier comité stratégique semestriel sera mis en place en septembre prochain, afin de « fixer les orientations et les inflexions du programme ».