Rénovation énergétique : lancement du deuxième appel à projets Expérénos

Suite à un premier appel en 2017-2018, l'Ademe et le Plan Bâtiment Durable (PBD) renouvellent leur « appel à expérimenter » Expérénos. L'objectif est de sélectionner puis d'accompagner 8 à 12 projets capables de booster la rénovation énergétique des bâtiments.

N'importe quel acteur public ou privé – de la start-up à la collectivité locale en passant par les associations – peut candidater jusqu'au 30 septembre prochain.

Les projets proposés (notamment, à travers une vidéo de présentation de quelques minutes) seront sélectionnés pour composer cette seconde classe d'Expérénos. Cette sélection s'or-chestrera autour de la faisabilité et de la réplicabilité du projet mais aussi, et surtout, sur le caractère innovant de l'idée présentée et de sa capacité à accélérer la rénovation éner-gétique dans le bâtiment.

Les candidats choisis ne bénéficieront pas de soutien financier, mais d'un accompagnement complet sur une période de 8 mois, s'étalant d'octobre 2021 à mai 2022. Le développement de chaque projet profitera des conseils d'experts en marketing, en design, en communi-cation ou encore dans la formulation d'un modèle économique. Les candidats, s'ils ont des questions avant de se lancer, ont aussi la possibilité de participer à deux webinaires les 19 juillet et 6 septembre prochains.

Lors d'un premier essai en 2017-2018, 12 projets Expérénos avaient été sélectionnés et accompagnés par les deux organismes. Certains portaient par exemple sur l'auto-rénovation ou sur la formation des agents immobiliers à la question de la rénovation énergétique.