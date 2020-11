Rénovation énergétique et collectivités : l'Ademe et la Banque des territoires s'associent

L'Agence de la transition écologique (Ademe) et la Banque des territoires ont signé le 18 novembre une convention de partenariat pour accompagner la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales.

Cette convention vise en premier lieu à accompagner une soixantaine de collectivités situées dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Normandie dans la réalisation de leur schéma directeur immobilier énergétique (SDIE). « L'objectif est de permettre le "passage à l'action" des collectivités en matière de rénovation énergétique de leur parc immobilier », expliquent les deux partenaires. Pour cela, ces derniers vont cofinancer les études et la conception des SDIE. « Le bureau d'étude retenu pour mettre en œuvre cet accompagnement est Espelia, en groupement avec Pouget Consultants », précisent-ils.

La convention vise en second lieu à réaliser une étude nationale sur la sociologie de la décision dans le domaine de la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités. Lors de travaux antérieurs, les deux partenaires ont en effet constaté que l'accompagnement financier ne faisait pas tout. Ils ont confié la réalisation de cette étude, au pilotage de laquelle est associée la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), à un groupement de trois sociologues et de deux experts des collectivité locales. La durée annoncée de l'étude est de quatorze mois.