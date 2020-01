Rénovation énergétique des bâtiments publics : le programme Actee retient 18 lauréats

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et l'énergéticien EDF ont lancé, en octobre 2019, le programme, baptisé « Actee », éligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE). Ce programme vise à accélérer les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités.La FNCCR avait appelé les communes à candidater à son programme Actee, jusqu'au 12 décembre 2019, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI). La FNCCR a annoncé, le 22 janvier, la sélection de dix-huit candidatures lauréates, déposées par plus de 60 structures de tous types (communes, syndicats d'énergie, métropoles, associations, départements, communautés de communes). Près de 6,5 millions d'euros ont été accordés à ces groupements lauréats pour réaliser leurs projets.

Un premier appel à projet pilote, lancé en juillet dernier, avait distingué sept lauréats. « Au total, ce sont plus de 10 000 communes qui se sont engagées dans cette dynamique de rénovation, réparties sur la quasi-totalité du territoire français », se félicite la FNCCR.