Rénovation énergétique : un outil numérique qui aide les artisans à évaluer leurs travaux

Le programme de certificats d'économies d'énergie Profeel met à disposition des entreprises et des artisans du bâtiment un nouvel outil numérique gratuit, baptisé Stratégie'Réno. Cet outil est une aide à la décision pour faciliter et hiérarchiser leurs recommandations de travaux de rénovation énergétique. Lors d'une première visite chez un client, il « permet d'évaluer en quelques minutes le niveau de performance énergétique et de vétusté des composants de l'enveloppe et des équipements techniques, grâce à des questionnaires simples et rapides, puis détermine et priorise automatiquement les impacts de travaux envisagés sur les autres lots du logement », explique l'Agence qualité construction (AQC). L'artisan pourra ensuite générer un rapport d'évaluation incluant des recommandations de travaux argumentées qui pourront être partagées avec son client.

L'outil accompagne aussi les professionnels dans l'identification de la typologie du logement, en fonction de la localisation du chantier et de la période constructive. Il s'appuie sur une base de données qualifiant 67 typologies de maisons individuelles et de logements collectifs.

Cet outil a été élaboré sous le pilotage de l'AQC, avec les organisations professionnelles du bâtiment (Capeb et FFB) et les pouvoirs publics (Ademe et DHUP).