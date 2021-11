Rénovation des logements anciens : le dispositif Denormandie est prolongé jusque fin 2023

Le 10 novembre, en examinant le projet de loi de finances (PLF) pour 2022, les députés ont prolongé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2023, le dispositif fiscal « Denormandie ».

« Cette mesure apporte une solution à la dégradation du parc privé en incitant les investisseurs bailleurs particuliers à y rénover les logements. Elle permet également de lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols », soulignent les députés Laurent Saint-Martin (LREM) et Lise Magnier (groupe Agir ensemble), auteurs de l'amendement adopté.

Ce dispositif permet d'attribuer une réduction d'impôt sur le revenu aux propriétaires qui achètent un logement ancien à rénover pour le mettre ensuite en location. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le montant des travaux doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. Les travaux éligibles visent par exemple à améliorer la performance énergétique du logement de 20 % au moins (30 % au moins pour les logements individuels).

Cette réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué (programme national Action cœur de ville) ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT). L'aide fiscale représente de 12 à 21 % du prix d'acquisition du bien et des travaux de rénovation réalisés, étalés sur une durée de location variant de six à douze ans.

Concernant les autres aides à la rénovation énergétique dans le PLF 2022, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon a rappelé, le 15 novembre, le budget, porté à 2 milliards d'euros l'an prochain, consacré à MaPrimeRénov'. La ministre vise entre 700 00 et 800 000 dossiers de demandes de la prime en 2021 et table sur la même tendance pour 2022. De même, l'écoprêt à taux zéro (éco-PTZ) sera prolongé de deux ans, jusqu'à fin 2023. Son obtention sera aussi simplifiée dans le cas du cumul avec MaPrimeRénov'. La banque n'aura plus à analyser le dossier technique pour instruire les demandes de prêts : elle se basera sur la délivrance des primes par l'Agence nationale de l'habitat (Anah).