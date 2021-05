Rénovation des logements sociaux : dix lauréats pour l'appel à projets « MassiRéno »

Les dix premiers lauréats de l'appel à projets « MassiRéno » viennent d'être sélectionnés par le ministère de la Transition écologique. Comme son nom l'indique, cet appel à projets a été spécialement lancé pour massifier des technologies de rénovation énergétique des logements sociaux. Dans le cadre du plan de relance, 40 millions d'euros lui sont consacrés pour les années 2021 et 2022.

Les lauréats ont été sélectionnés car ils vont mettre en œuvre des solutions industrielles de rénovation innovantes afin de leur servir de tremplin. L'utilisation de techniques recourant aux solutions de rénovation bas-carbone et sobres en ressources (matériaux bio-sourcés et recyclés, réemploi, etc.) est également encouragée. Les projets sélectionnés feront l'objet d'une décision de financement prise au niveau local. En outre, la Banque des territoires propose un montant bonifié de l'éco-prêt logement social (Eco-PLS), à hauteur de 22 000 € accordés par logement, pour tous les lauréats de l'appel à projets.