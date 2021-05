Rénovation : le programme Actee étendu aux piscines et aux bâtiments publics de santé

Le programme « Actee », éligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE), étend ses actions de rénovation énergétique aux piscines publiques ainsi qu'aux bâtiments publics de santé. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) porte ce dispositif. Elle a lancé le sous-programme national « Act'eau » dédié à l'efficacité énergétique des équipements aquatiques publics. Celui-ci vise prioritairement les espaces aquatiques (piscines et centres aquatiques) de plus de 25 ans et les sites couverts et mixtes au regard des potentiels d'économies réalisables. « Avec une consommation allant jusqu'à 2 800 kWh/m2/an (kilowattheures par mètre carré et par an), les charges de fonctionnement de ces établissements constituent un budget lourd pour les collectivités. Il est toutefois possible de maîtriser ces dépenses en mettant en œuvre des actions d'économie d'eau et d'énergie », explique la FNCCR.

Le sous-programme « Act'eau » est un appel à projets ouvert, les dépôts de candidatures se font au fil de l'eau. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 avril 2023. « Act'eau » accompagnera financièrement la réalisation d'études techniques et de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) « pour créer un effet levier et encourager le passage à l'acte de la collectivité vers la rénovation ». Il financera aussi la formation des agents techniques et administratifs des sites « pour engager une montée en compétence spécifique en interne ».

La FNCCR étend également son appel à projets « Charme » dédié aux bâtiments publics de la santé, après le secteur médico-social. Le programme ne finance pas les travaux de rénovation énergétique mais intervient lors de la phase amont de déclenchement des projets et de leur suivi (étude, concertation, accompagnement...). Les hôpitaux peuvent candidater pour bénéficier des aides. La date limite pour déposer un dossier est fixée au 6 juillet 2021.