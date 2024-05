Filières REP : l'État inflige une première sanction financière à Alcome

Alcome a été sanctionné à hauteur de 466 000 euros pour le non-respect du cahier des charges de la filière de responsabilité élargie des producteurs de tabac. Le contentieux n'étant pas clos, Alcome est sous la menace d'une deuxième sanction.

L'État reproche à Alcome de ne pas financer les cendriers de rue choisis et installés par les collectivités et d'autres acteurs publics

Le 29 février, le ministère de la Transition écologique a décidé de sanctionner Alcome à hauteur de 466 000 euros. La décision à l'encontre de l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de tabac concerne le contentieux au sujet du financement des cendriers de rue.

Contactés, les responsables d'Alcome n'ont pas souhaité commenté la décision à Actu-Environnement.

Liquidation partielle

De mémoire d'observateurs, c'est la première fois que l'État sanctionne si lourdement un éco-organisme depuis le lancement de la première filière REP, il y a plus de trente ans. Le montant de 466 000 euros réclamé à Alcome représente de l'ordre de 1,5 % ou 0,75 % de son budget annuel, selon l'année considérée (30 millions d'euros de budget en 2023 et 61 millions en 2024).

Très concrètement, la décision du ministère (1) est une « liquidation partielle » d'une astreinte administrative journalière imposée à Alcome à l'automne dernier. Le document, rendu public par le ministère et déniché par Contexte, est signé du directeur général de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la Transition écologique. En revanche, la signature du directeur général des entreprises (DGE) du ministère de l'Économie n'y figure pas, contrairement à d'autres documents importants pour la filière, comme l'agrément de l'éco-organisme.

La sanction porte sur une période de 72 jours allant du 21 novembre 2023 au 31 janvier 2024. Elle permet au ministère de rendre immédiatement exécutoire une première sanction financière. Une deuxième sanction, qui porterait sur une période débutant au 1er février, peut encore être prise puisque le contentieux n'est pas totalement clos.

Alcome doit financer les cendriers de rue

Le contentieux débute en novembre 2023, lorsque l'État décide d'une astreinte financière à l'encontre d'Alcome pour le non-respect de ses obligations de financement de cendriers dans l'espace public. Le montant est fixé à 100 euros par jour jusqu'à fin novembre, puis à 7 500 euros par jour à partir de décembre. Objectif : « inciter l'éco-organisme à régulariser la situation dans les plus brefs délais », expliquait le ministère en rendant public sa décision.

Pourquoi cette sanction ? L'État reproche à Alcome de ne pas financer les cendriers de rue choisis et installés par les collectivités et d'autres acteurs publics. Et pour cause : le contrat-type permettant ce financement n'est pas rédigé. Pourtant, le cahier des charges de la REP tabac impose à Alcome de financer des dispositifs de collecte des mégots, et cela, en couvrant au moins 50 % des Français fin 2023, puis 75 % de la population fin 2024 et 90 % fin 2025. Le sujet est ancien, puisque dès le lancement de la REP en 2021 la fourniture de cendriers de rue fait partie des obligations que les producteurs de tabac jugent trop ambitieuses et onéreuses.

Un projet de contrat-type lacunaire

La décision (2) du ministère fait suite à plusieurs échanges avec l'éco-organisme qui ont abouti en juin 2023 à une mise en demeure de présenter sous trois mois un projet de contrat-type en bonne et due forme. Du côté d'Alcome, Marie-Noëlle Duval, avait alors expliqué à Actu-Environnement être « stupéfaite du changement de calendrier ». La directrice générale de l'éco-organisme estimait que l'astreinte était prononcée alors qu'un échéancier avait été acté cet été avec les pouvoirs publics. Le projet de contrat-type était prêt, assurait-elle.

Début décembre 2023, Alcome annonçait que le projet de contrat-type pour le financement des éteignoirs et cendriers de rue venait d'être validé par son conseil d'administration et son comité des parties prenantes. Il ne restait qu'à obtenir la validation du ministère. Las, cette étape s'avère plus compliquée qu'attendue.

Dès le 8 décembre, le ministère répondait à Alcome et lui signifiait que son projet de contrat-type ne répond pas au cahier des charges de la filière. En l'occurrence, le document ne présente que les modalités de versement des soutiens financiers aux collectivités locales. Il ne contient aucune disposition concernant les autres personnes publiques en charge de la salubrité sur leur territoire.

Un refus exprimé de longue date

Cet oubli n'est pas anodin et est un point d'opposition fort entre l'État et l'éco-organisme : Alcome semble enclin à financer des cendriers dans les espaces naturels, mais refuse de financer ceux d'autres établissements publics comme le quartier de La Défense (Hauts-de-Seine) ou le parc de La Villette à Paris (qui est pourtant le plus grand parc parisien).

Le 21 décembre, Alcome a finalement transmis un projet de contrat-type destiné au financement des cendriers dans ces espaces publics. Mais, cette fois-ci, le ministère a constaté que le document est une coquille vide : le projet ne précise pas les modalités de collecte et de traitement des mégots, ni le montant des soutiens et les modalités de versement. Il « ne permet pas de remplir les exigences minimales d'un contrat-type », résument les services du ministère, pour justifier la sanction.