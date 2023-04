Fin du ticket de caisse : nouveau report de la mesure au 1er août

Un décret, publié le 1er avril au Journal officiel, reporte au 1er août prochain l'interdiction d'impression systématique des tickets de caisse et autres tickets remis dans les magasins. Cette mesure, introduite par la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec) de février 2020, devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Un premier décret, publié en décembre 2022, reportait déjà cette échéance au 1er avril.

Pour rappel, la loi prévoit de systématiser l'impression à la demande des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, des tickets de carte bancaire, des tickets émis par des automates, et des bons d'achat et tickets promotionnels.

Le premier décret précisait que la fin de l'impression systématique concernait « toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci », à l'exception des tickets sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale, des tickets imprimés par certains instruments de pesage, des tickets de carte bancaire liés à une opération annulée, ainsi que ceux émis par un automate et permettant de bénéficier d'un produit ou d'un service.