Plastique : l'UE fixe les règles de la surveillance des engins de pêches vendus et repêchés en mer

La Commission européenne publie, ce lundi 31 mai, une décision d'exécution relative à la surveillance et l'inventaire des engins de pêche mis sur le marché ainsi que des déchets d'engins de pêche collectés. Cette décision a pour but de permettre aux États membres de s'acquitter, à partir de 2020, d'une obligation de la directive SUP (SUP, pour single-use plastics) : le reporting des engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché et de ceux repêchés en mer.

Concrètement, la décision fixe le format de ce reporting en distinguant les engins de pêche selon leur type et la résine qui les compose. Il précise aussi la forme du rapport qualitatif qui accompagne les données chiffrées.

« L'objectif est d'inciter à rapporter tous les engins de pêche collectés à terre et à améliorer leur retraitement en faisant appel à des systèmes de responsabilité élargie des producteurs », rappelle la Commission.