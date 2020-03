La réserve marine du Roc de Brescou est créée au large du cap d'Agde

Une nouvelle réserve marine vient de voir le jour au large du Cap d'Agde (Hérault). « D'une superficie de plus de 3 km2, elle est située à un mille nautique de l'île de Brescou au sein de l'aire marine protégée de la côte agathoise », précise l'Office français de la biodiversité. Sa création est le fruit d'une association entre les pêcheurs « petits métiers » du littoral et la commune d'Agde, gestionnaire de l'aire marine de la côte agathoises.

Cette réserve relève juridiquement d'un statut de « cantonnement de pêche » créé par un arrêté du ministre de l'Agriculture du 27 décembre 2019. Ce texte interdit dans cette zone l'exercice de la pêche maritime sous toutes ses formes pendant six ans renouvelables, avec toutefois une possibilité de dérogation préfectorale dans le cadre du suivi scientifique de la réserve. Cette interdiction est complétée par celle du mouillage des navires, de la plongée sous-marine et du dragage, par un arrêté du préfet maritime en date du 31 janvier 2020. La navigation des navires reste en revanche autorisée.

Cette réserve a pour objectif de préserver les habitats marins (récifs coralligènes, fonds rocheux et sableux), de protéger la ressource halieutique (poissons, mollusques, crustacés) et de soutenir la pêche durable. Ces objectifs se veulent complémentaires des actions de protection et de restauration écologique mises en place par la ville d'Agde dans l'aire marine protégée.