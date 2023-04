Réduction des emballages : Citeo retient huit projets

Ce mercredi 5 avril, Citeo et sa filiale Adelphe annoncent avoir retenu huit lauréats dans le cadre de son appel à projet consacré à la réduction des emballages. Les huit porteurs de projets bénéficieront d'un accompagnement technique et financier à hauteur pour développer des solutions de révision des fonctionnalités des emballages, de suppression d'unités d'emballages ou d'optimisation de la taille, du volume ou du poids des emballages.

Les solution proposées « [cherchent à aller plus loin que les obligations réglementaires et (…) ont vocation à entrainer plusieurs marchés, luxe, vente à distance ou encore épicerie », explique l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers. Il doit permettre d'économiser « entre 4 000 et 5 000 tonnes d'emballages, en fonction des solutions qui seront développées ». La démarche complète des appels à projets Citeo sur l'écoconception des emballages cosmétiques et des emballages souples.

Pepsico France a été retenu pour son projet de « lot virtuel » grâce auquel le consommateur peut composer en magasin son propre assortiment de six paquets individuels de snacks. La démarche, considérée comme un « nouvel usage de l'emballage », permet de supprimer le film plastique qui enveloppe actuellement les lots de ce type.

Trois autres projets visent à supprimer des unités d'emballages : les Biscuits Bouvard veulent faire disparaître la barquette en plastique pour ne conserver que deux films recyclables et un étui en carton ; Fauchon veut abandonner le polychlorure de vinyle (PVC) et réduire la quantité de matière utilisée (plastique et carton) ; Rémy Martin (groupe Cointreau) veut éliminer le canister (l'étui en carton et en métal emballant traditionnellement les bouteilles de cognac) et réduire de 30 % le poids des bouteilles. Les deux derniers projets doivent montrer aux entreprises du secteur du luxe qu'il est possible de réduire les emballages sans mettre en péril leur image de marque.

Les quatre derniers projets consistent à réduire le poids et le volume des emballages. Bordeau Chesnel veut alléger ces pots en plastique, la distillerie Combier veut développer un emballage nécessitant moins de carton et d'éléments de calage pour ses envois de bouteilles, le groupe Monin (connu, notamment, pour ses sirops) veut alléger ses bouteilles en verre et Mustela va revoir le design de ces tubes pour réduire de 15 à 35 % leur poids.