Friches polluées : l'Ademe sélectionne six nouveaux projets

Ce jeudi 10 septembre, l'Agence de la transition énergétique (Ademe) a annoncé avoir retenu six lauréats pour la 10ième édition de son appel à projets pour dépolluer des friches en vue de leur reconversion. Depuis 2010, ce sont plus de 120 projets qui ont ainsi été soutenus. « Ces projets permettent de donner un nouvel usage à des zones délaissées et d'améliorer la qualité de sols dégradés tout en maîtrisant les risques des futurs usagers », rappelle-t-elle. La prochaine édition de cet appel à projet annuel devrait être lancée « dans les prochaines semaines ».

Les six projets retenus concernent des friches d'une superficie comprise entre 0,3 et 4 hectares. « Ils représentent un budget total de près de 11 millions d'euros de travaux de dépollution éligibles et une aide totale de l'Ademe de 3,3 millions d'euros. »

Il s'agit, de l'opération « Cœur de village » à Gilly-Sur-Isère (Savoie), de la friche « Boudeville et Fontaine » à Anet (Eure-et-Loire), de « La Macérienne » à Charleville-Mézières (Ardennes), du Parc Diderot à Pantin (Seine-Saint-Denis), de la reconversion du site « Poyaud » à Surgères (Charente-Maritime), et du Parc Bougainville à Marseille (Bouches-du-Rhône). L'Ademe ajoute que dans le cadre d'un partenariat avec le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, d'autres opérations pourraient être retenues par la région en octobre 2020.

Par ailleurs, l'Ademe rappelle que le soutien aux acteurs de la reconversion sera accru en 2021 avec la création d'un fonds « friches » par le Plan de relance présenté le 3 septembre. « Ce fonds est doté de 300 millions d'euros, dont 40 millions d'euros gérés par l'Agence, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, afin de renforcer son appel à projets annuel. »