Photovoltaïque : de nouveaux projets lauréats dans les ZNI et en métropole pour le volet « innovation »

Le 22 décembre, le ministère de la Transition écologique a publié les résultats de plusieurs appels d'offres pour le solaire photovoltaïque. Ainsi, le troisième lot de l'appel d'offre solaire avec stockage dans les zones non interconnectées (ZNI) contient 47 projets situés en Corse et en Outre-mer pour une puissance totale de 57 MWc, avec un tarif moyen de 98,6 €/MWh. Un seul projet en autoconsommation (0,25 MWc) a été retenu. Il sera construit en Corse par Atrium Solar (projet Atrium Solar 3). Rappellons qu'un tarif d'achat spécifique pour la Corse et les Outre-Mer va bientôt être mis en place. L'arrêté sera publié prochainement et permettra un passage du tarif d'achat pour le photovoltaïque de 126 €/MWh à 175 €/MWh (+ 35 %) selon le ministère de la Transition écologique.

Quarante-sept autres projets ont été désignés lauréats pour la troisième période de l'appel d'offres « solaire innovant », représentant un volume de 142,6 MWc et un tarif moyen de 85,1 €/MWh. Cet appel à projets est scindé en deux familles. Celle des installations innovantes au sol cumule plus de 62,2 MWc de projets. La seconde famille - installations sur bâtiments, hangars agricoles et ombrières de parking, et agrivoltaïques - cumule 80,3 MWc de projets. Côté opérateurs, l'appel d'offre innovation est dominé par Sun'Agri, la filiale agrivoltaïque de Sun'R, qui remporte à elle seule 18 projets. Total remporte 6 projets cumulant 16 MWc avec son partenaire Ombréa, autre spécialiste de l'agrivoltaïsme.

Pour les deux familles confondues, la plupart des projets sont situés en Occitanie (68 MWc) bien loin devant la région PACA (18 MWc) et Nouvelle-Aquitaine (16 MWc).