Élections européennes : le ciel s'assombrit pour le Pacte vert

Relativement stable mais marqué par un effet de balancier vers la droite, le nouveau Parlement européen issu des urnes, dimanche 9 juin, pourrait s'avérer beaucoup moins favorable aux avancées du Green Deal.

Quel avenir pour le Pacte vert et l'objectif de l'Union européenne (UE) de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 après ces dernières élections au Parlement européen ? Le fragile équilibre entre le Parti populaire européen (PPE), les libéraux de Renew (groupe Renaissance) et l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D), trouvé lors de la précédente mandature et qui avait permis d'engager les Vingt-Sept sur la voie de ce programme ambitieux, semble bien moins assuré, au vu des résultats du vote de ce dimanche 9 juin.

En effet, avec 184 sièges sur 720, contre 176 sur 705 en 2019, le PPE tire une nouvelle fois son épingle du jeu et reste le groupe le plus important de l'hémicycle. Mais S&D perd 6 sièges (139 contre 145) et Renew 23 (80 contre 103). Face à eux, les Conservateurs et Réformistes (ECR), dont font partie les élus d'extrême droite de Fratelli d'Italia ou de Vox en Espagne, gagnent 11 sièges (73 contre 62). Le groupe Identité et Démocratie (ID), qui accueille notamment le Rassemblement national, se stabilise, quant à lui, à 58 (contre 65 en 2019).

Un effet levier pour deux groupes

Ces deux groupes d'extrême droite, désormais plus importants ensemble en nombre de sièges que Renew, se sont prononcés pour un arrêt des réformes, voire pour un détricotage des avancées du Pacte vert. Et c'est peut-être avec eux, avec ECR en tout cas, que le PPE sera désormais tenté de former de nouvelles coalitions. Surtout s'ils soutiennent la réélection d'Ursula von der Leyen, issue des rangs de la droite, à la présidence de la Commission. En 2019, celle-ci avait obtenu le poste à neuf voix près, seulement. « En 2024, afin de sécuriser un nombre de voix suffisant, Ursula von der Leyen pourrait être tentée de s'engager à intégrer les priorités d'ECR comme elle a pu le laisser entendre récemment », remarque Phuc-Vinh Nguyen, chercheur à l'Institut Jacques-Delors dans un décryptage (1) publié au début de ce mois de juin. “ Ursula von der Leyen pourrait être tentée de s'engager à intégrer les priorités d'ECR ” Phuc-Vinh Nguyen, chercheur à l'Institut Jacques-Delors

Aux côté d'ECR et d'ID, on trouve 46 non-inscrits et 52 nouveaux élus sans appartenance. Quant aux Verts, ils perdent 19 élus, passant de 72 à 52. La gauche, elle, passe de 38 à 36 sièges. S'il parait difficile de revenir sur les règlements et directives déjà adoptés, ce glissement à droite et ses impacts en termes de coalitions pourraient compromettre le niveau d'ambition de plusieurs autres textes encore à finaliser ou à négocier, relatifs notamment à l'agriculture, aux pesticides et à la restauration de la nature. « Cela ne veut pas dire que l'on n'aura pas de compromis, mais plutôt qu'ils seront moins ambitieux, explique Phuc-Vinh Nguyen. Que l'on se donne plus de temps pour opérer la transition, que des dates butoirs peuvent être repoussées, que les objectifs diminuent, que des clauses de revoyure sont mises en place… »

La restauration de la nature compromise

De nombreuses propositions déjà déposées, mais qui doivent encore être examinées par un Parlement aux aspirations différentes, pourraient pâtir de ces évolutions : la stratégie de la ferme à la table et celle sur les textiles durables, la révision de la directive sur le transport combiné, les microplastiques. Mais le premier texte susceptible de faire véritablement les frais de cette nouvelle donne politique devrait être le projet de règlement sur la restauration de la nature, qui fixe des objectifs contraignants en matière de réparation des écosystèmes. Déjà largement édulcoré par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne après son passage en trilogue, celui-ci devait être entériné par le Conseil de l'Union européenne du lundi 25 mars, mais il a finalement été suspendu in extremis par les ministres de l'Environnement sous la pression notamment de la Finlande et surtout de la Hongrie, censée présider le Conseil de l'UE à partir de juillet 2024.

Le projet devrait être présenté le 17 juin prochain. « Mais au vu des résultats des élections européennes et des montées des droites, il y a un risque que les ministres amalgament le rejet d'une partie des politiques environnementales en un rejet des politiques climatiques en général et soient moins à même de signer le compromis », estime Phuc-Vinh Nguyen. Il repasserait alors dans les mains de la Commission et du nouveau Parlement. En raison des présents rapports de force en son sein, « il est tout à fait probable que le texte soit rejeté en cas de nouveau vote en plénière, chose qui déterminerait sa mort », analyse Alessandro Manzotti, chargé de campagne et de recherche au sein de l'association Bloom.

Une dynamique législative suspendue

Selon les institutions de l'Union européenne, c'est la Commission qui propose les lois et les met en œuvre. Mais son président, membre du parti majoritaire au Parlement, est élu par les eurodéputés, qui doivent aussi approuver les 27 commissaires nommés par les États membres. La nouvelle coloration politique de l'hémicycle influencera donc fortement la dynamique législative à venir. Avant même les élections, les manifestations de colère des agriculteurs avaient poussé la Commission à renoncer à une dizaine de textes, dont la proposition de loi-cadre pour les systèmes alimentaires durables (FSFS), la révision de la législation concernant les additifs destinés à l'alimentation animale ou le règlement sur les pesticides.

La directive sur l'usage durable des pesticides (SUD) devait en effet être révisée sur le plan européen pour devenir un règlement (SUR) plus contraignant sur la réduction des volumes de produits phytosanitaires. Le projet est actuellement bloqué par la Commission. « Il verra difficilement le jour », estime Pierre-Marie Aubert, directeur du programme Agri Europe au sein de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Il en est de même pour le règlement Reach (enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) visant à contrôler la mise sur le marché des produits chimiques dangereux présents dans des produits de consommation de la vie quotidienne, sa révision a été maintes et maintes fois reportée. Il ne figure plus non plus à l'agenda de la Commission européenne.

Autres dossiers sur la sellette : la directive sur la protection des sols déjà adoptée par le Parlement en avril dernier, la directive-cadre sur la surveillance des eaux souterraines et le projet de révision de la directive sur la taxation de l'énergie. Issu du paquet Fit-for-55, il avait été lancé par la Commission en mars dernier avec l'accord des États membres.

Impacts sur le Pacte vert

La quasi-totalité des textes adoptés dans le cadre de Fit-for-55 comporte par ailleurs des clauses de revoyure. Or, le futur président de la Commission dispose d'un monopole d'initiative quant au choix de rouvrir ou non un dossier. Il lui appartiendra donc de chercher à maintenir ou à amoindrir leur niveau d'ambition. Enfin, ces blocages ou ces freins texte par texte auront aussi un effet négatif démultiplicateur sur le Green Deal. « Du fait de la nature systémique du Pacte vert, la diminution de l'ambition sur un dossier (fin de vente du véhicule thermique neuf en 2035, par exemple) pourrait entrainer des réactions en chaîne sur d'autres dossiers (règlement sur les bornes de recharge, directive énergies renouvelables) », analyse Phuc-Vinh Nguyen.

La dissolution de l'Assemblée nationale annoncée dimanche par le président français, Emmanuel Macron, risque encore de complexifier la donne, en cas de victoire des partis d'extrême droite. « Les chantiers qui attendent les nouveaux députés européens sont encore nombreux : sobriété, industrie verte, transition agroécologique, investissements, protection des plus modestes. Il est impératif de mener ces chantiers pour transformer l'essai du Pacte vert », prévient le Réseau Action Climat.